ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE, GIOVANE, MA CON PRECEDENTI SPECIFICI

(f.f.) ____________ I Carabinieri, quotidianamente impegnati a svolgere un ruolo determinante nella prevenzione e repressione del consumo di droghe sul territorio salentino, ieri sera hanno individuato e arrestato in flagranza di reato un giovane presunto spacciatore di Melissano, con precedenti specifici.

In particolare, i militari della Compagnia di Casarano (nella foto) lo hanno fermato a bordo della sua auto a Matino. Nel corso delle operazioni hanno rinvenuto un primo involucro che il giovane teneva occultato all’interno di un pacchetto di sigarette, contenete cocaina. Il prosieguo delle attività ha permesso di rinvenire un contenitore in plastica celato in un vano porta oggetto nell’autoveicolo. Al suo interno è stata trovata analoga sostanza già suddivisa in 28 “cipollette” per un peso complessivo di quasi 10 grammi circa. Il tutto presumibilmente destinato ad alimentare le piazze di spaccio locali.

Insieme allo stupefacente, occultata in un altro vano, gli investigatori hanno trovato la somma di quasi 500 euro in banconote di vario taglio; somma ritenuta quale provento di una probabile attività illecita di spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti ulteriori 4 grammi e mezzo di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto i domiciliari., sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.





Category: Cronaca