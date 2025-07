DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 10 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 10 luglio 2025.

Santa Felicita. Santa Silvana.

A Brindisi l’ attore Maurizio Ciccolella festeggia il suo compleanno: tanti auguri!

Da questa notte siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Quarantanove anni fa, il 10 luglio del 1976, si verificò il ‘Disastro di Seveso’, considerato uno dei peggiori disastri ambientali della storia.

A causa di un incidente all’impianto di raffreddamento degli stabilimenti ICMESA, dove si producevano sostanze chimiche da usare nei diserbanti, una nube di diossina investì diversi comuni della bassa Brianza e, in particolare, quello di Seveso.

L’incidente non causò vittime tra la popolazione, ma morirono centinaia di animali e la vegetazione della zona venne distrutta.

Il caso Seveso fece molto clamore, richiamò l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare nelle fabbriche e favorì una legislazione più severa.

Proverbio salentino: CI NU PUTA NU COGGHIE

Chi non pota non raccoglie.

Un proverbio che segue “mara ddhra terra ca nu bite lu patrunu”, che ci ricorda come la terra vada curata con amore e assiduità se si vuole godere dei suoi frutti.

Per cui se in questi anni, molti di quei terreni che nel Salento sono stati abbandonati a se stessi fossero stati curati, magari, certe ‘malattie’ non avrebbero attecchito con tanta facilità.

