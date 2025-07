COLLEPASSO, ANZIANO SPARISCE NEL NULLA: L’APE RIPRESA A RUFFANO

(f.f.) __________

Le speranze di ritrovare Donato Negro, l’anziano di 89 anni scomparso ieri mattina da Collepasso, si concentrano ora su una segnalazione giunta da Ruffano. Un uomo lo avrebbe visto aggirarsi con fare disorientato a bordo di un’Ape Piaggio, identica a quella descritta nei post diffusi dalla figlia sui social. Il dettaglio è stato confermato dai carabinieri che, esaminando i filmati delle telecamere presenti nella zona, hanno individuato la targa del mezzo: era proprio quella dell’89enne.

Resta ora da chiarire come sia finito lì, a diversi chilometri da casa, e perché non sia più riuscito a tornare indietro.Donato era uscito come ogni mattina per raggiungere la sua campagna, ma un cantiere stradale alle porte del paese lo avrebbe costretto a cambiare tragitto. Da quel momento, il nulla.

È probabile che, in stato confusionale, abbia perso l’orientamento. Quando all’ora di pranzo non ha fatto ritorno, la figlia ha dato l’allarme, prima ai carabinieri e poi alla rete social, innescando una mobilitazione spontanea. In tantissimi, infatti, si sono uniti alle ricerche battendo le campagne tra Collepasso e i paesi vicini.

Le operazioni, coordinate dalle forze dell’ordine e supportate dalla Protezione civile, sono proseguite per tutta la notte, senza interruzione. All’alba, in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco per ampliare il raggio di sorveglianza dall’alto. Gli sforzi ora sono concentrati sull’individuazione del veicolo, sperando che, una volta localizzato, i cani molecolari possano seguire una traccia utile.

Ma il tempo stringe: Donato non ha con sé acqua né medicinali, indispensabili per la sua terapia quotidiana.Chiunque abbia notizie o avvistamenti è invitato a contattare le forze dell’ordine.

Al momento della scomparsa, l’anziano indossava una camicia a righe verticali bianche e si muoveva a bordo di un’Ape verde targata BE63069. L’intera comunità è con il fiato sospeso, aggrappata alla speranza che Donato venga presto ritrovato sano e salvo.

