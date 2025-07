DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 14 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 14 luglio 2025.

San Camillo.

A Lecce l’ avvocato Italo Porcari compie 85 anni: buon compleanno!

La mattina del 14 luglio 1789 avvenne a Parigi la Presa della Bastiglia, un evento storico interno alla Rivoluzione Francese.

La Presa della Bastiglia da parte dei cittadini francesi è un evento simbolico più che pratico.

Nella prigione della Bastiglia al momento dell’assalto non vi erano che sette prigionieri, quattro erano falsari, due malati mentali (tra cui un irlandese che sosteneva di essere Giulio Cesare) e un libertino. La conquista della prigione da parte degli insorti resta invece il segno iniziale della caduta dell’Ancien Regime.

Prima di assaltare la Bastiglia gli insorti si erano diretti all’Hôtel des Invalides, dove trovarono fucili e cannoni, ma non la polvere da sparo. Per questo motivo decisero di dirigersi verso la prigione, che al momento dell’assalto era molto vicina alla definitiva chiusura a causa degli alti costi di manutenzione, necessari per una struttura così imponente come era.

Proverbio salentino: LU TIRCHIU E’ COMU LU PUERCU E’ BUENU DOPU MUERTU

L’avaro è come il maiale e buono dopo morto.

