IL GENERALE MANNUCCI BENINCASA IN VISITA A LECCE: “CARABINIERI, PRESENZA COSTANTE NELLA COMUNITÀ”

(f.f.)______

Una visita carica di significato quella del Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, che ha scelto di iniziare il proprio mandato dal Comando Provinciale di Lecce. Nel pomeriggio assolato del Salento, il Generale ha varcato l’ingresso della sede di via Lupiae, accolto dal Colonnello Donato D’Amato e da una rappresentanza degli uomini e delle donne che quotidianamente operano per garantire legalità, sicurezza e prossimità alla cittadinanza.Non un semplice passaggio istituzionale, ma un momento denso di ascolto e riconoscimento.

Presenti all’incontro anche i militari del Reparto Operativo, delle Compagnie e delle Stazioni, i reparti specializzati NOE, NAS, NIL, ROS, DIA, il Gruppo Forestale e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Generale ha voluto soffermarsi con ciascuno, stringendo mani, scambiando parole dirette, lanciando un messaggio chiaro: l’Arma è vicina ai cittadini e resta punto fermo in un mondo che cambia.

Nel suo discorso, il Generale Mannucci Benincasa ha richiamato i valori fondanti del servizio in divisa: etica, giustizia, fedeltà e spirito di missione. Ha invitato i militari a non smarrire mai la consapevolezza del loro ruolo, a essere “presenza viva” sul territorio, capaci di rappresentare fiducia e stabilità per la comunità. Un approccio al comando fondato non solo sull’autorevolezza, ma sull’esempio e sull’ascolto.

La visita è poi proseguita con gli incontri presso la Prefettura, dove il Generale ha salutato il Prefetto Natalino Domenico Manno, quindi al Palazzo di Giustizia con il Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Capoccia, e con la Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni, Dott.ssa Simona Filoni. Un’occasione preziosa per rafforzare le sinergie tra Arma, istituzioni giudiziarie e autorità civili, nell’ottica della tutela coordinata della legalità.

Il passaggio del Generale a Lecce si è dunque contraddistinto per il suo tono umano e operativo insieme, lasciando un segno tangibile di prossimità reale e di stile di comando fondato sulla condivisione. In un’epoca in cui le istituzioni cercano nuove forme di legittimità e presenza, la visita ha ricordato il valore insostituibile di chi, in uniforme, rappresenta ogni giorno lo Stato tra la gente.

Category: Cronaca