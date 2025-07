RAID NOTTURNO IN VILLA: VIA CON ARMI E GIOIELLI

(f.f.)______

Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo a segno in piena notte ai danni di una villa isolata lungo la provinciale che collega San Pietro in Lama a Copertino. I ladri, entrati in azione poco prima della mezzanotte, hanno fatto irruzione nell’abitazione e, con estrema precisione, sono riusciti a forzare la cassaforte, portando via un ricco bottino: gioielli, monili di valore e ben quattro pistole, tutte regolarmente registrate a nome del proprietario, un uomo di 65 anni residente nella zona.

Nessun segno d’improvvisazione. Chi ha agito sapeva dove mettere le mani e ha potuto contare su un elemento decisivo: l’assenza di telecamere interne. Una mancanza che rende più complesso il lavoro degli inquirenti, costretti ora a fare affidamento esclusivamente su eventuali immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze o lungo la probabile via di fuga dei malviventi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno effettuato i rilievi e avviato le prime indagini. L’ipotesi prevalente è che si tratti di un furto su commissione, compiuto da professionisti a conoscenza di dettagli precisi. Le indagini proseguono serrate, nel tentativo di individuare gli autori di un colpo tanto audace quanto inquietante.

