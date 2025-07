DOSSO “INVISIBILE” SULLA TAVIANO-RACALE, ESPLODE LA RABBIA

(f.f.)______

Sta scatenando un’ondata di indignazione il nuovo dosso installato lungo la strada provinciale tra Taviano e Racale, all’ingresso verso le marine di Torre Suda e Mancaversa. Il motivo? Semplice ma gravissimo: è praticamente invisibile. Nessuna segnaletica adeguata, nessun avviso preventivo. Così, mentre auto e moto sobbalzano o rischiano di sbandare, sui social si accende la protesta e sulla strada… spunta la scritta spray: “Ma siete co…ni”.Un messaggio volgare ma diretto, che esprime con brutalità ciò che molti cittadini pensano.

Perché quel dosso, piazzato in un punto ad alta percorrenza, è diventato un pericolo concreto per chi viaggia, specie di notte o a velocità moderata, fidandosi di una segnaletica che non c’è.La polemica è ormai esplosa, tanto che anche il gruppo consiliare di opposizione “Taviano guarda avanti” ha scritto alla Provincia per segnalare il rischio grave per la sicurezza stradale.

A muoversi sono stati anche i sindaci di Taviano e Racale, chiedendo un sopralluogo urgente per valutare modifiche immediate.In un Salento dove spesso le opere pubbliche vengono realizzate senza una visione organica e senza coinvolgere chi quelle strade le percorre ogni giorno, questo piccolo dosso è diventato il simbolo di un problema molto più grande: la disattenzione verso la sicurezza e il buonsenso.

E mentre si attende l’intervento delle autorità, resta lì, su quel rettilineo, un rialzo non segnalato e una scritta che urla ciò che tanti pensano…

