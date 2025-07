MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI NEL SALENTO: ARRESTI, DROGA, SANZIONI E CONTROLLI A TAPPETO TRA MAGLIE, TRICASE, GALLIPOLI E OTRANTO

(f.f.)_______

Un’estesa operazione di controllo ha interessato, nelle ultime ore, il territorio salentino, con un’azione congiunta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce finalizzata a contrastare fenomeni di criminalità e garantire maggiore sicurezza, soprattutto nei comuni a forte vocazione turistica. Le attività si sono concentrate in particolare a Maglie, Tricase e Gallipoli, coinvolgendo anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro, le unità cinofile dell’11° Reggimento “Puglia” e il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri di Bari.

Durante i controlli, a Otranto, è stato arrestato un giovane del posto già noto alle forze dell’ordine. All’interno della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto circa due etti di marijuana, decine di grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari su disposizione della Procura di Lecce. Sempre nella città idruntina, sono state riscontrate irregolarità in due attività commerciali: uno stabilimento balneare è risultato impiegare manodopera in nero, priva di sorveglianza sanitaria e senza aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Un ristorante, invece, presentava criticità strutturali e un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazioni, portando a sanzioni complessive superiori ai 26mila euro.

A Tricase, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di Presicce-Acquarica che aveva più volte violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Nella stessa zona, un giovane agli arresti domiciliari è risultato irreperibile al momento del controllo, mentre un 18enne di Gagliano del Capo è stato trovato con della marijuana e due bilancini. In un altro episodio, un 34enne di Corsano è stato segnalato per il possesso di eroina, cocaina e strumenti per il confezionamento delle dosi.

Controlli serrati anche a Gallipoli, in particolare nella zona di Baia Verde, dove l’Arma ha concentrato le verifiche nei luoghi della movida, avvalendosi delle unità cinofile. Qui un automobilista è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, mentre sei persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. La sostanza sequestrata ammontava a diversi grammi tra hashish e marijuana.

Nel complesso, l’attività coordinata ha portato all’identificazione di oltre 350 persone, al controllo di circa 160 veicoli e all’esecuzione di dieci perquisizioni tra soggetti e mezzi. Sei esercizi commerciali sono stati ispezionati e venti soggetti sottoposti a misure restrittive sono stati verificati. Le violazioni al Codice della Strada contestate sono state una trentina, tra guida senza patente, mancanza di assicurazione, revisione scaduta, mancato uso del casco o delle cinture. In due casi si è proceduto al sequestro dei mezzi.

L’operazione rientra nel più ampio piano estivo messo in campo dall’Arma per garantire un presidio visibile ed efficace nelle località ad alta densità turistica, con interventi mirati e una strategia che punta sulla prevenzione e sulla repressione dei reati. Tutti i procedimenti sono in fase preliminare e, come da garanzie costituzionali, la responsabilità penale dovrà essere accertata in sede processuale.

