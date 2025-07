DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 18 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 18 luglio 2025.

San Calogero e San Federico.

La nostra amica Elisabetta Faggiano festeggia il suo compleanno: auguri!

Da questa sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

18 luglio 1997. Viene sviluppato, grazie all’americano Dave Winer, il software che darà vita ai blog, oggi forma diffusissima di comunicazione multimediale.

Il primo volume del Mein Kampf, intitolato “Resoconto” fu pubblicato il 18 luglio del 1925. Nel Mein Kampf (La mia battaglia) Adolf Hitler espone il suo pensiero politico e il programma che doveva essere seguito dal partito nazista sotto forma di autobiografia. La stesura del saggio ebbe inizio durante il periodo di prigionia nel carcere di Landsberg am Lech, in cui egli fu rinchiuso, in seguito ad una condanna per il tentato colpo di stato di Monaco del 9 novembre 1923.

I primi capitoli del libro vennero dettati da Hitler ad uno dei suoi più fedeli collaboratori, Rudolf Hess. Nel 1930 il prezzo del saggio era di dodici reichsmark ed era stampato con un formato di 12 x 18,9 centimetri, lo stesso formato che solitamente veniva adoperato nelle stampe della Bibbia. La prima stampa italiana del Mein Kampf avvenne, per volontà di Mussolini, ad opera della casa editrice Bompiani nel 1934.

Proverbio salentino: LA PIGNATA UARDATA NU BOLLE MAI

La pentola guardata non bolle mai.

Il tempo si dilata quando attendiamo con ansia qualcosa, lo sanno bene gli innamorati a cui pochi minuti di ritardo dell’amato sembrano un’eternità.

Dato che l’uomo percepisce il trascorrere in modo non corretto, quando la sua attenzione è tutta concentrata su una determinata situazione, oppure si trova in una situazione di pericolo o di stress, ha la sensazione che sia che il tempo sia di gran lunga maggiore di quello effettivamente trascorso.

Category: Costume e società