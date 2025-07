DROGA ALLA 167, LA POLIZIA ARRESTA PRESUNTO SPACCIATORE LECCESE

UN LIBRO A PIU’ MANI PER I CENTO ANNI DELLA PARROCCHIA DI SAN FOCA, DOMENICA 20 LA PRESENTAZIONE

di Raffaele Polo ___________ C’è fermento, a San Foca, da qualche tempo. Non solo per il tradizionale ‘pienone’ turistico che, come ogni anno, rende la marina di Melendugno tra le località balneari più gettonate. Ma, stavolta, Storia e Tradizione sono ben presenti e non fanno mancare appuntamenti di spessore che coinvolgono tutto il territorio. Anzitutto, […]