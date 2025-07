LEVERANO, ESPLOSIONE AL POSTAMAT DI VIA TURATI: FUGGONO SENZA BOTTINO I QUATTRO BANDITI INCAPPUCCIATI

(f.f.) _________

Momenti di tensione nella serata di sabato 19 luglio a Leverano, dove un gruppo composto da almeno quattro individui incappucciati ha fatto esplodere il Postamat della sede di Poste Italiane in via Turati. Il tentativo di furto, tuttavia, è fallito: i malviventi si sono dati alla fuga senza riuscire ad accedere al denaro contenuto all’interno della cassa automatica, danneggiata ma rimasta bloccata nella struttura.

L’episodio si è verificato in un orario inconsueto per questo tipo di azioni: attorno alle 21, in un sabato sera d’estate con molte persone ancora in strada, nei pressi del centro cittadino. La dinamica ha suscitato allarme tra i residenti e i passanti che, attirati dal forte boato, hanno assistito alle concitate fasi della fuga.Secondo una prima ricostruzione, i quattro banditi sarebbero arrivati sul posto a bordo di una Giulietta di colore bianco, risultata compatibile con un’auto rubata poche ore prima a Nardò.

L’azione è stata rapida: i malviventi hanno collocato un ordigno artigianale all’interno del Postamat, presumibilmente con la tecnica della cosiddetta “marmotta”, provocandone l’esplosione. Tuttavia, il dispositivo non ha consentito loro di accedere al contante.La scena è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza della zona, le cui immagini sono ora al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Leverano, intervenuti tempestivamente per effettuare i rilievi del caso.

Subito dopo l’esplosione, sono scattati i posti di blocco su tutto il territorio, nella speranza di intercettare il veicolo in fuga.Non si esclude che si tratti della stessa banda che, nella notte precedente, ha tentato due analoghi colpi ai danni delle filiali della banca Monte dei Paschi di Siena, a San Pietro in Lama e Surbo, anche questi conclusi senza successo.

La modalità d’azione, il numero dei soggetti coinvolti e la vettura utilizzata sembrano suggerire un collegamento tra gli episodi.I danni alla struttura postale risultano ingenti, con la facciata e parte dei locali interni seriamente compromessi dall’esplosione. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare ulteriori dettagli e risalire all’identità dei responsabili.L’indagine prosegue.

