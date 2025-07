DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 20 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 20 luglio 2025.

Santa Marina, Sant’ Aurelio, Sant’ Elia.

Buon onomastico a chi porta questi nomi!

A Brindisi la nostra amica Erica Vitale compie 31 anni: tanti auguri di buon compleanno!

A Lecce la scrittrice Loredana De Vitis compie 47 anni: auguri!

20 luglio 1578. A Roma presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina vengono arrestate undici persone, tutte di sesso maschile con l’ accusa è quella di aver costituito un circolo segreto di uomini all’interno del quale si manifestavano legami di affetto omosessuale, si consumavano rapporti carnali e si consacravano vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso, osservando la liturgia ecclesiastica, con la complicità di alcuni frati.

Il processo avanti al Tribunale Criminale del Governatore si concluse con una condanna “esemplare” per otto degli imputati, tutti ritenuti colpevoli dei reati di sodomia e profanazione dell’istituto matrimoniale. La pena inflitta fu la condanna a morte per impiccagione, eseguita il 13 agosto al Ponte Sant’Angelo, con successivo rogo degli otto corpi. Un frate venne assolto forse per evitare un coinvolgimento diretto della Chiesa cattolica. Altre due persone collaborarono fattivamente ed evitarono così la morte.

Molti di noi aggiungono foglie di alloro agli alimenti, soprattutto alla carne rossa e al pollame, ma non ne conoscono il reale beneficio.

Si pensa comunemente che sia solo per insaporire il cibo.

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che l’alloro ha molti benefici.

Aiuta a liberarsi di molti problemi di salute.

I benefici dell’alloro:

-L’alloro cura i disturbi digestivi e aiuta a eliminare i grumi.

-Bruciore di stomaco

-Reflusso

-Costipazione

-Regola i movimenti intestinali l’assunzione di un tè caldo all’alloro.

-Riduce la glicemia e l’alloro è anche un antiossidante.

-Permette all’organismo di produrre insulina bevendo tè di alloro per un mese.

-Elimina il colesterolo cattivo e i trigliceridi dall’organismo.

-Molto utile nel trattamento del raffreddore comune, dell’influenza e della tosse grave, poiché è una ricca fonte di vitamina “C”; si possono bollire le foglie e inalare il vapore, per liberarsi del catarro e ridurre la gravità della tosse.

-La foglia di fieno, se consumata, protegge il cuore da attacchi e ictus, poiché contiene composti protettivi per il sistema cardiovascolare.

-Ricca di acidi, come l’acido caffeico, la quercetina, l’eigonolo e il bartholinide, sostanze che impediscono la formazione di cellule cancerogene nell’organismo.

-Elimina l’insonnia e l’ansia; se assunto prima di andare a letto, aiuta a rilassarsi e a dormire serenamente.

-Bere una tazza di foglie di alloro bollite, due volte al giorno, rompe i calcoli renali e cura le infezioni.

Proverbio salentino: DDU NC’E’ FUMU C’E’ FUECU MA NU SEMPRE CARNE RRUSTUTA

Dove c’è fumo c’è fuoco ma non sempre carne arrostita.

Ci sono dei segni che normalmente sono il preludio a gustose conclusioni, ma non necessariamente degli avvenimenti che farebbero presupporre ciò poi necessariamente si verificano. Alle volte le apparenze ingannano e non sempre le promesse vengono rispettate. Mai fidarsi delle prime impressioni!

Category: Costume e società