POLVERE DI STELLE / ISPETTORE CALLAGHAN, IL CASO SCORPIO E’ TUO

“Coraggio… fatti ammazzare” questa è la famosa frase pronunciata dall’ispettore Callaghan, nel quarto film della serie (1987).Si tratta della traduzione italiana della battuta originale “Go ahead, make my day” (Avanti, fammi contento).

L’ ispettore Harry Callaghan è: CLINT EASTWOOD

Clint Eastwood (Clinton Eastwood jr) è nato il 31 maggio 1930 a San Francisco, California (USA) figlio di un operaio in una fabbrica di acciaio e di una casalinga.

Sguardo di ghiaccio ed espressione indecifrabile: dura ed impenetrabile, da vero duro.

Clint capì subito che la carriera militare, intrapresa da giovane, non faceva per lui, quindi si impegnò in svariati lavori, prima di tentare la carriera d’attore: boscaiolo in una segheria, guardiano notturno, bagnino, conducente di camion e poi impiegato amministrativo, pianista e addirittura trombettista jazz.

Nel 1954 (spinto da amici) fece un provino per la Universal e firmò, subito, un contratto da 75 dollari a settimana, per 40 settimane.

Diventerà famoso grazie all’italiano Sergio Leone, nel genere ‘spaghetti-western’, recitando nei film: ‘Per un pugno di dollari’ ‘Per qualche dollaro in più’ e ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, dove Eastwood indosserà sempre lo stesso poncho, senza mai lavarlo.

Sergio Leone non aveva grande stima di Clint Eastwood. Di lui disse: “Mi piace perché è un attore che ha solo due espressioni: una con il cappello e l’ altra senza”, e devo dire che, per anni, l’abbiamo pensato in molti: quel viso era di pietra.

Altro regista importante per lui è stato Don Siegel, per il quale reciterà ‘L’uomo dalla cravatta di cuoio’ ‘La notte brava del soldato Jonathan’ ‘Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo’.

Nel 1971, l’ attore californiano, debutta alla regia con il thriller ‘Brivido nella notte’, di cui è anche l’interprete principale.

Nel 1979, ancora diretto da Siegel, gira il film ‘Fuga da Alcatraz’, un vero successo che conferma le sue doti recitative (consigliato).

Negli anni ’80 nasce la collaborazione con il regista Buddy Van Horne, ed è un successo il film/commedia ‘Per piacere… non salvarmi più la vita’ (1984), scritta da Blake Edward e diretta da Richard Benjamin.

L’ Eastwood regista ottiene buoni risultati, con il biografico ‘Bird’ (1988), con cui vince il Golden Globe, come Miglior regista

Negli anni ’90, il western è un genere definitivamente tramontato, ma Eastwood, nel 1992, dirige ‘Gli spietati’ con un cast stellato, che comprende lui stesso, Morgan Freeman, Gene Hackman, e Richard Harris, e riceve addirittura nove nomination agli Oscar, vincendone ben quattro, tra cui Miglior regista e Miglior film.

Il nuovo millennio si apre con Space cowboy (2000), presentato fuori concorso al Festival del cinema di Venezia.

Dal 2003 inizia la svolta, con la regia di ‘Mystic River’ con Sean Penn, e poi arriva il famoso ‘Million dollar Baby’ (2004), con cui Eastwood vince quattro Oscar, di cui due vanno agli interpreti Hilary Swank e Morgan Freeman.

Verso la fine del decennio dirige due pellicole storiche: il drammatico ‘Changeling’ (2008) con Angelina Jolie e John Malkovich, il biografico ‘L’ invincibile’ (2009).

Negli anni seguenti continua a basarsi su fatti realmente accaduti o biografici:

‘Jersey Boys’ (2014), ‘American sniper’ (2014), ‘Sully’ (2016), ‘Ore 15:17 – attacco al treno’.

All’età di 74 anni è diventato l’ attore più anziano ad aver vinto l’Oscar, come Miglior regista per ‘Million Dollar Baby’ (2004).

Ha vinto 8 premi: Premio alla carriera al Festival di Cannes (2008), Golden Globes (1989, 1993, 2005), Premio Oscar (1993, 1995, 2005), SAG Awards (2003).

Eastwood è un repubblicano convinto. Ha sostenuto i vari candidati politici, tra cui il collega Arnold Schwarzenegger e Donald Trump, ed è stato lui stesso sindaco indipendente di Carmel-by-the-Sea in California, dove si trova la sua dimora.

Ama il golf e volare col suo elicottero.

È anche un pianista jazz autodidatta e ha composto le colonne sonore di molti dei suoi film

Ha detto:

“Qualunque successo io abbia ottenuto è dovuto in gran parte all’istinto e ad un pizzico di fortuna”.

“Mi piace la visione libertaria, che consiste nel lasciare tutti in pace. Fin da bambino, mi infastidivano le persone che volevano dire a tutti come vivere”.

“Non permetto al vecchio che sono diventato, di prendere il sopravvento. Rimango occupato. Bisogna essere attivi, vivi, felici, forti e capaci”.

“INVECCHIARE NON È PER I DEBOLI!”

Infatti Clint Eastwood a 95 anni è in piedi, lucido, brillante ed impegnato nel lavoro.

… Arrivarci!!! (penso io).

