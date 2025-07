LA RIFLESSIONE / UN’ALTRA TARANTO – FINALMENTE SENZA ILVA – E’ POSSIBILE

(Rdl) ___________ Taranto, centro storico, questa mattina. Foto postata sul suo diario di Facebook da Alessandro Marescotti, il quale ha aggiunto la seguente riflessione:

“Oggi la città di Taranto è stata visitata da centinaia e centinaia di turisti. Queste foto non rendono abbastanza l’idea. La città vecchia pullula in questo momento di persone che parlano spagnolo, tedesco, inglese. Un altro futuro per Taranto è possibile. E mentre giravo in bicicletta accodandomi a questo fiume di persone, immaginavo un volantinaggio di benvenuto con un testo multilingue: benvenuti a Taranto, stiamo spegnendo l’ILVA per farvi tornare in una città ancora più bella”. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 17 luglio scorso

