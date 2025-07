LA SOCIETA’ HA DIRAMATO L’ELENCO DEI CONVOCATI, IL LECCE VA IN RITIRO A BRESSANONE, DOMANI LA PARTENZA, PER LA PREPARAZIONE DEI PRIMI IMPEGNI DI STAGIONE: ECCOLI, IN ORDINE DI DATA, FRA AMICHEVOLI, COPPA ITALIA E CAMPIONATO

(Rdl) __________

L’U.S. Lecce comunica la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato a Bressanone (Bolzano), che si svolgerà dal 21 luglio al 4 agosto.

La squadra raggiungerà la sede del ritiro, presso l’Hotel Dominik (nella foto, ndr), con un volo charter domani pomeriggio e sosterrà il primo allenamento martedì mattina presso il Centro Sportivo di Naz-Sciaves.

Questa la lista dei calciatori convocati:

PORTIERI:

Falcone Wladimiro (1995), Fruchtl Christian (2000), Samooja Jasper (2003), Penev Plamen (2008).

MARCATORI CENTRALI:

Baschirotto Federico (1996), Gaspar Kialonda (1997), Pehlivanov Christian (2006), Pérez Matías (2005), Tiago Gabriel (2004).

ESTERNI DIFENSIVI:

Addo Vernon (2005), Gallo Antonino (2000), Kouassi Owen (2003), Ubani Marlon (2005), Veiga Danilo (2002).

CENTROCAMPISTI:

Berisha Medon (2003), Coulibaly Lassana (1996), Gorter Olaf (2005), Helgason Thorir (2000), Kaba Mohamed (2001), Kovac Niko (2005), Pierret Balthazar (2000), Rafia Hamza (1999), Ramadani Ylber (1996).

ESTERNI OFFENSIVI:

Banda Lameck (2001), Morente Tete (1996), N’Dri Konan (2000), Pierotti Santiago (2001).

ATTACCANTI:

Burnete Rares (2004), Camarda Francesco (2008), Esposito Pasquale (2008), Krstovic Nikola (2000).

Il calciatore Matías Pérez raggiungerà direttamente in ritiro il gruppo successivamente a causa di adempimenti burocratici da svolgersi in Cile.

Il calciatore Marlon Ubani, facente parte del gruppo 2 dei convocati per il raduno in sede, va a far parte del gruppo in partenza per Bressanone.

ECCO I PRIMI IMPEGNI IN PROGRAMMA

AMICHEVOLI

i giallorossi disputeranno quattro test amichevoli.

Lecce – Natz

Naz-Sciaves | mercoledì 23 luglio ore 19:00

Lecce – Spezia

Bressanone | domenica 27 luglio ore 18:00

Lecce – Carrarese

domenica 3 agosto (luogo e orario da definire)

Resta da definire il quarto test amichevole (tra la gara con Spezia e quella con la Carrarese) che verrà comunicato successivamente.

COPPA ITALIA

Prima partita ufficiale della stagione, sede ancora da stabilire, per l’indisponibilità del Via del Mare, il giorno di Ferragosto:

venerdì 15 agosto alle 20.45, Lecce – Juve Stabia, squadra di Castellammare di Stabia, che milita in serie B, dove quest’anno si è ben comportata, arrivando a disputare i play off.

CAMPIONATO

1ª giornata | Genoa – Lecce

Sabato 23 agosto alle ore 18:30

2ª giornata | Lecce – Milan

Venerdì 29 agosto alle ore 20:45

3ª giornata | Atalanta – Lecce

Domenica 14 settembre alle ore 15:00

