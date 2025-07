VEGLIE, DONNA ACCOLTELLATA DURANTE UNA LITE IN CASA: ARRESTATO IL MARITO

di Flora Fina ___________

Una violenta lite familiare rischia di trasformarsi in tragedia. È quanto accaduto ieri sera in un’abitazione di Veglie, dove una donna di 46 anni è stata ferita alla schiena con un coltello durante un acceso diverbio con il marito.

L’uomo, un 50enne del posto, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova ora agli arresti domiciliari presso l’abitazione di alcuni parenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione dei coniugi. La discussione, scoppiata per motivi legati presumibilmente alla gelosia, sarebbe degenerata in pochi istanti. L’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo la moglie alla schiena mentre lei tentava di allontanarsi.

Nonostante la ferita, la donna è riuscita a raggiungere autonomamente la guardia medica del paese, dove ha chiesto aiuto. In breve tempo è stata trasferita in ambulanza all’ospedale “San Giuseppe” di Copertino (nella foto). I sanitari del pronto soccorso, dopo le prime cure, hanno disposto il ricovero in osservazione: le sue condizioni, pur gravi, non risultano al momento tali da destare preoccupazione per la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Campi Salentina. Dopo aver avviato le indagini e raccolto le prime testimonianze, i militari hanno fermato l’uomo. Informata l’Autorità giudiziaria, è stato formalmente arrestato e posto ai domiciliari.

Durante la perquisizione eseguita nell’abitazione con l’obiettivo di rintracciare l’arma usata nell’aggressione, i militari hanno scoperto anche alcune piante di marijuana e foglie già essiccate. Il materiale è stato sequestrato, e all’uomo è stata contestata anche la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto e sulla posizione dell’indagato.

Category: Cronaca