FURTO NOTTURNO AL SUPERMERCATO DI CAMPI SALENTINA: GIOVANE ARRESTATO, CACCIA AL COMPLICE IN FUGA

Tentano un furto notturno all’interno di un supermercato in pieno centro cittadino, ma l’intervento tempestivo dei carabinieri mette fine al colpo. È finito in manette Andrea Calò, 35 anni, residente a Campi Salentina. Un complice è riuscito invece a fuggire ed è ora ricercato.

L’episodio si è verificcato questa notte intorno alle 3.30, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, durante il consueto servizio di controllo del territorio, ha notato strani movimenti nei pressi del supermercato “Alter Discount”, situato in via Giovanni Falcone.

I militari hanno notato due uomini armeggiare all’ingresso dell’attività commerciale, apparentemente intenti a forzare la saracinesca. Alla vista dell’auto dei carabinieri, i due si sono dati immediatamente alla fuga a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce tra le strade laterali del quartiere.

Andrea Calò è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Addosso gli sono stati trovati arnesi da scasso, guanti in lattice e una torcia. Il secondo uomo, non ancora identificato, è riuscito a dileguarsi ed è ora attivamente ricercato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona sono state acquisite e sono al vaglio degli investigatori.

Il supermercato, che al momento dell’intervento non presentava danni ingenti né ammanchi evidenti, è stato comunque sottoposto a un sopralluogo accurato da parte dei carabinieri per verificare l’eventuale effrazione e i tentativi di manomissione dei sistemi di sicurezza.

Andrea Calò, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato in concorso e condotto presso la casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore sarà sottoposto all’udienza di convalida.

Le indagini proseguono per risalire all’identità del secondo uomo coinvolto nel tentato furto.

