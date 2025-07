CEDE IL SOLAIO IN CUCINA: UN FERITO

(f.f.)________

Attimi di panico nel primo pomeriggio di oggi a Otranto in un’abitazione di via 800 Martiri, a pochi metri dalle sedi della polizia locale e della caserma dei carabinieri. Intorno alle 15, mentre sette persone – tra cui due bambini – si trovavano all’interno della casa, il solaio della cucina ha improvvisamente ceduto, ferendo uno degli occupanti.Secondo le prime ricostruzioni, due uomini erano seduti al tavolo al momento del crollo.

Uno è stato sfiorato dai detriti, uscendo illeso. L’altro ha invece riportato un trauma alla testa causato dal materiale precipitato dall’alto. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.I vigili del fuoco del distaccamento di Maglie sono intervenuti con due mezzi per mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo, il crollo sarebbe stato provocato dal cedimento di alcune pignatte, elementi in laterizio forato comunemente utilizzati nella realizzazione dei solai.Fortunatamente gli altri membri della famiglia non hanno riportato ferite, ma lo spavento è stato notevole. L’edificio è stato evacuato e al momento è stato dichiarato inagibile.

Ulteriori verifiche strutturali verranno effettuate nei prossimi giorni dagli enti competenti per valutare le condizioni generali dell’immobile e stabilire se vi siano altri rischi.L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza degli edifici più datati nel centro di Otranto, soprattutto quelli abitati da nuclei familiari numerosi.

Category: Cronaca