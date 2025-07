GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CONTROMANO SULLA SS 101: ARRESTATO

(f.f.) ________

Un pericoloso episodio si è verificato all’alba di domenica lungo la strada statale Lecce-Gallipoli, dove un’auto ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia, rischiando di causare una tragedia. Al volante della vettura, una Audi A4, si trovava un giovane di 27 anni, completamente ubriaco, accompagnato da altri tre coetanei anch’essi in evidente stato di ebbrezza. Il gruppo stava facendo ritorno da una serata in discoteca quando si è verificato il grave fatto.

A notare il veicolo lanciato ad alta velocità in senso contrario sono stati due carabinieri fuori servizio, i quali, all’inizio, hanno pensato potesse trattarsi di un’auto sospetta collegata ad alcuni furti recenti nel territorio salentino. Tuttavia, realizzata la gravità del pericolo, i militari sono intervenuti tempestivamente, riuscendo con manovre rischiose ma efficaci a guidare il conducente verso un’area di sosta.L’auto ha raggiunto l’area a folle velocità, finendo per impattare violentemente contro le strutture presenti.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in maniera seria, ma l’incidente ha messo in serio pericolo la vita degli occupanti e degli altri automobilisti.All’arrivo sul posto del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, il giovane è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con valori molto superiori al limite consentito. Immediato l’arresto e la disposizione degli arresti domiciliari, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e condotta pericolosa.

Il fatto riaccende l’attenzione sull’importanza dei controlli stradali, soprattutto nei fine settimana, quando l’abuso di alcol tra i giovani rappresenta un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Le autorità invitano alla prudenza e ricordano che la guida in stato alterato non è solo un reato, ma una potenziale condanna a morte per sé e per gli altri.

