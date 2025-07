MODA / MODE – PREPARARE LA PARMIGIANA PUGLIESE A TORINO

di Elena Vada ___________

Esiste la regione Puglia, tacco dello stivale italiano e, la piccola Puglia, comunità ben nutrita a Torino-Lingotto e limitrofi, dove vivo io.

Ovvero: ascolto parlare ‘pugliese’ tutti i giorni, a tutte le ore.

Le mie amiche hanno ricominciato ad usare il dialetto da quando si sentono ‘invase’ dagli extracomunitari… o forse è per nostalgia? Ma?! Anzi, Meh!

Non avete un carattere facile e vi sfidate, provincia contro provincia, uniti poi, per difendere le tradizioni regionali culinarie e altre.

Così ieri, complice il caldo, le pugliesi ed io, abbiamo litigato sulla preparazione della parmigiana di melanzane.

Voi passate le fette di melanzana in uovo e farina (o pan-grattato) prima di friggerle. Vero?

Io, le friggo semplicemente.

“Noi, in Puglia, le facciamo così!”

Hanno asserito le grintose signore pugliesi in modo deciso, categorico e incazzoso.

“Vabbè, andiamo a prendere un caffè adesso… non ci vuole una laurea per cucinare ” – ho detto, per pacificare la situazione.

Assunta mi ha risposto: “Laurea, laurea … Io sono laureata in ‘caffettologia’ ” e ci ha raccontato:

“Sono in pensione, ma ho lavorato per quarant’anni nel bar della Stazione di Torino: Porta Nuova.

Facevo dai 100 ai 150 caffè al giorno, per chi arrivava, partiva o aspettava. I vecchi clienti, ancora chiedono di me. Una vita dietro quel banco, ma mi sono sentita apprezzata, utile, e sono orgogliosa dei sacrifici fatti per la famiglia… con quei ‘centomila’ caffè (e le mance) ho cresciuto i miei figli,

altro che la vostra parmigiana!”

Quante storie come questa, hanno da raccontare le mie amiche pugliesi.

Siete un popolo orgoglioso e tenace. Nel bene e nel male, siamo tutti figli di questa Europa, di questa Italia.

Tutti… meno i pugliesi che sono, prima di tutto “pugliesi” e trovo apprezzabile questo loro attaccamento alle proprie origini e radici.

Lo sento giusto, sano e tramandabile.

