COLTO DA UN MALORE MENTRE ENTRA IN MARE: MUORE ANZIANO A TORRE LAPILLO

Una giornata di relax in spiaggia si è trasformata in dramma, nel primo pomeriggio di oggi, a Torre Lapillo, località balneare molto frequentata del comune di Porto Cesareo, dove un uomo è deceduto improvvisamente a pochi passi dalla battigia.La vittima si chiamava Alfredo Conte, 76 anni, originario di Carmiano, ex dipendente bancario in pensione.

L’uomo si era appena immerso nelle acque antistanti la spiaggia libera, in un tratto poco distante dal noto stabilimento del Bacino Grande, quando ha accusato un malore improvviso, accasciandosi quasi subito. Alcuni bagnanti hanno notato la scena e hanno allertato immediatamente i soccorsi.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, ma nonostante le manovre di rianimazione, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

La causa più probabile del decesso, secondo le prime valutazioni, sarebbe un arresto cardiaco.I carabinieri della stazione di Porto Cesareo, giunti anch’essi sul posto, hanno avvisato il magistrato di turno, che ha autorizzato il rilascio della salma alla famiglia, non ritenendo necessario disporre l’autopsia, in considerazione della dinamica compatibile con una morte naturale.

Il corpo dell’uomo è stato quindi affidato ai parenti, profondamente scossi per l’accaduto. Molti presenti in spiaggia hanno assistito attoniti alla scena, in un clima di grande commozione.

