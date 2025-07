SANTA CATERINA, TURISTA ROMANA CADE DAL MURETTO DEL PORTICCIOLO: È GRAVE

(f.f)________

Attimi di paura nella serata di sabato nella marina di Santa Caterina, dove una turista è precipitata nel vuoto dopo essere scivolata da un muretto lungo il porticciolo. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 sul lungomare Jules Verne, in un orario in cui l’area era frequentata da numerosi residenti e villeggianti.

La donna, una 69enne originaria di Roma e in vacanza nel Salento con un gruppo di amiche, si trovava nei pressi dello scalo d’alaggio quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduta all’indietro. Il volo, di circa sei metri, si è concluso violentemente contro la piattaforma in cemento sottostante. Dopo l’impatto, la donna avrebbe perso i sensi per alcuni istanti, destando il panico tra i presenti.I soccorsi sono stati allertati immediatamente.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e provveduto al trasporto in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I medici hanno diagnosticato diversi traumi, tra cui una sospetta commozione cerebrale e lesioni toraciche, spinali e addominali. Si stanno effettuando ulteriori accertamenti per una possibile frattura del bacino. La prognosi resta riservata, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia del commissariato di Nardò, già presenti in zona per i consueti servizi di pattugliamento. Saranno loro a raccogliere testimonianze e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.Intanto, nella località turistica si respira apprensione per quanto successo, con molti che chiedono maggiore attenzione alla sicurezza lungo le aree più esposte del lungomare.

Category: Cronaca