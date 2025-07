SALENTO, DOMENICA DI FUOCO: DECINE DI INCENDI E STRADE CHIUSE TRA SQUINZANO, LIZZANELLO E TRICASE

di Flora Fina ___________

Giornata di grande emergenza quella di domenica 20 luglio in provincia di Lecce, dove il caldo intenso, la siccità e il vento hanno alimentato numerosi incendi in diverse aree del territorio. I vigili del fuoco sono stati impegnati in circa quaranta interventi, con roghi che hanno interessato aree industriali, campagne, uliveti e perfino una pineta.

In alcuni casi è stato necessario chiudere strade o deviare il traffico a causa del fumo denso che riduceva la visibilità.Uno degli episodi più rilevanti si è verificato nella zona artigianale di Squinzano, dove le fiamme si sono sviluppate da sterpaglie, innescando un vasto incendio che ha interessato circa sette ettari.

Le fiamme, alte oltre due metri, hanno minacciato le aziende della zona e alcune abitazioni vicine. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, supportati dalla Protezione civile coordinata da Giovanni Pellegrino, ha evitato danni più gravi. L’incendio è stato completamente domato entro le ore 13.Un altro focolaio ha colpito un’area tra Lizzanello e Lecce, nei pressi di una vecchia fabbrica abbandonata. Il rogo, alimentato dal vento, ha preso rapidamente forza, costringendo alla chiusura della rampa di accesso alla tangenziale est per chi proveniva da Lizzanello.

Anche in questo caso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A Depressa, frazione di Tricase, un altro incendio ha colpito la zona rurale lungo la strada per Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano. Le fiamme hanno messo in pericolo una masseria e hanno causato la morte di alcuni capi di bestiame, tra cui pecore, capre, galline e cavalli. Le squadre di emergenza sono rimaste impegnate a lungo per spegnere l’incendio.

Fiamme anche a Soleto, dove intorno alle 17.30 è andata in fumo una pineta situata nei pressi di una cava della proprietà Colacem. L’incendio ha distrutto circa duecento alberi di ulivo. A causa del fumo denso, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per regolare il traffico lungo lo scorrimento veloce tra Maglie e l’aeroporto di Galatina.

Non meno grave la situazione lungo la strada tra Maglie e Casarano, dove un altro incendio ha bruciato uliveti e causato disagi alla circolazione stradale. Quella di domenica segue una giornata analoga appena 24 ore prima, quando le fiamme avevano colpito le zone tra Cocumola, Vitigliano, Cerfignano, Vaste e Ortelle, rendendo sempre più drammatica l'estate sul fronte incendi nel Salento. Le autorità raccomandano la massima prudenza e ricordano che l'innesco di roghi, anche involontario, può avere conseguenze gravi sia dal punto di vista ambientale che penale.

