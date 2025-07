CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE LOCALITA’ TURISTICHE SALENTINE

(f.f.)_______

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito una serie di controlli straordinari su tutto il territorio, intensificando le attività di prevenzione e contrasto all’illegalità in diversi comuni della provincia. L’operazione, disposta a livello provinciale, ha coinvolto anche reparti specializzati dell’Arma, come il Nucleo Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

A Lecce e Melendugno, i Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno effettuato verifiche in attività commerciali. In un lido di San Foca – Torre Specchia è stato denunciato un trentenne di Cavallino, amministratore unico di un’attività di bar-ristorazione, per aver impiegato personale privo di visita medica preventiva. A suo carico è stata elevata una sanzione penale per un totale di circa 6.000 euro.In un bar-pasticceria del capoluogo, i Carabinieri del NAS hanno invece riscontrato irregolarità nell’etichettatura degli alimenti e carenze nelle informazioni ai consumatori.

È stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.A Porto Cesareo, Carmiano e Campi Salentina, i militari, affiancati dall’11° Reggimento “Puglia”, hanno arrestato una persona destinataria di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dalla Procura di Brindisi per reati legati a falsità ideologica. Altre due persone sono state denunciate per violazione di misure restrittive.Nel corso delle operazioni, tre individui sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti.

In collaborazione con la Capitaneria di Porto di Porto Cesareo, sono stati sequestrati tre carrelli ambulanti per la vendita abusiva di articoli da spiaggia, circa mille pezzi privi di autorizzazioni per un valore stimato di 10.000 euro. Sequestrati anche otto chili di cocco e mandorle abbandonati sulla spiaggia, probabilmente destinati al commercio irregolare.Nella notte, a Carpignano Salentino, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Maglie hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il controllo è avvenuto in Largo Pini, dove il soggetto ha tentato di disfarsi di 80 grammi di hashish e di circa 3 grammi di marijuana. Durante l’intervento, ha colpito uno dei militari, provocandogli una lesione con una prognosi di cinque giorni. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.Le attività di controllo hanno coinvolto più reparti e istituzioni, confermando la strategia di presidio integrato del territorio.

Il Comando Provinciale dell’Arma ha ribadito il proprio impegno per garantire sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica, specialmente in questo periodo di alta affluenza turistica.

Category: Cronaca