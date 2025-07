MORCIANO DI LEUCA, SEQUESTRATE PIANTE DI MARIJUANA, UN ARRESTO

(f.f.)________

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano hanno arrestato un uomo di 47 anni residente a Morciano di Leuca per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è scattato nell’ambito di un’attività info-investigativa condotta dalla Polizia di Stato.

Giunti presso l’abitazione dell’uomo, già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, i poliziotti hanno trovato entrambe le porte d’ingresso aperte e, già dall’esterno, hanno avvertito un forte odore riconducibile alla marijuana. Dopo aver bussato più volte senza ricevere risposta, gli agenti sono entrati nell’abitazione e hanno trovato il quarantasettenne addormentato in camera da letto.

L’uomo è stato svegliato e informato dell’imminente perquisizione.Nel corso dell’ispezione all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto in cucina due contenitori in vetro contenenti complessivamente 190 grammi di marijuana essiccata, pronta per il confezionamento.

In un mobile sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e materiale utile per la preparazione delle dosi.La perquisizione è proseguita nel giardino di pertinenza dell’abitazione, dove sono state individuate e sequestrate 54 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 45 e i 185 centimetri, per un peso complessivo di 16,6 chilogrammi.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato. Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà valutata in sede di giudizio, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

