RAGAZZA MUORE IN MARE DAVANTI AI GENITORI A TORRE SAN GIOVANNI

(f.f.)_______

Un drammatico episodio ha sconvolto la tranquillità di una località turistica del Salento nella serata di lunedì. Una ragazza di 18 anni, originaria di Modena, è morta annegata mentre faceva il bagno nelle acque antistanti un noto villaggio vacanze a Torre San Giovanni, frazione marina di Ugento.

La giovane, con problemi di salute, si trovava in acqua con i genitori quando, intorno alle 19.50, avrebbe perso i sensi all’improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un malore improvviso che le ha fatto perdere conoscenza mentre era ancora in mare.

I genitori, resisi subito conto della gravità della situazione, si sono tuffati per soccorrerla e riportarla a riva, con l’aiuto dei bagnini del villaggio turistico e di alcuni operatori della struttura. Contestualmente è stato richiesto l’intervento del 118, giunto con un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno tentato per diversi minuti le manovre di rianimazione, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Ugento e i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti di rito. Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia, scossa e distrutta dal dolore.

La giovane, il cui nome non è stato diffuso, avrebbe compiuto 19 anni tra poche settimane. Quella che doveva essere una vacanza spensierata si è trasformata in un incubo che ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche i tanti turisti presenti in spiaggia, testimoni della tragica scena.

Un dramma che riporta all’attenzione la fragilità della vita e il bisogno di maggiore tutela per chi affronta condizioni di salute delicate, anche in vacanza.___________

AGGIORNAMENTO. La vittima è Evelina Luta, 18 anni, di orgini moldave, residente a Modena. Il magistrato ha dato il nulla osta per la restituzione della salma ai famigliari per i funerali.

Category: Cronaca