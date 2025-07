LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA CAMPING ABUSIVO SUL MARE DI UGENTO

(f.f.)_________

Un’area demaniale di circa 12mila metri quadrati, trasformata abusivamente in un campeggio attrezzato a ridosso del mare, è stata sequestrata dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, durante un’operazione mirata al contrasto delle occupazioni illecite lungo il litorale salentino.

L’intervento è avvenuto in località Torre San Giovanni, nel territorio comunale di Ugento. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, l’area, ufficialmente destinata a parcheggio e rimessa, era stata adibita senza autorizzazioni a struttura ricettiva per camper e roulotte.

All’interno del perimetro sono state rinvenute numerose installazioni abusive: prefabbricati usati come reception, servizi igienici, docce, lavanderia e un self-bar, oltre a cisterne per la raccolta delle acque reflue. Tutto questo in assenza dei titoli edilizi e paesaggistici previsti dalla normativa vigente.

Un soggetto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Testo Unico dell’Edilizia. Le strutture sono state poste sotto sequestro.

L’operazione ha permesso di interrompere un’attività economica non autorizzata che non solo occupava abusivamente un tratto di costa sottoposto a vincoli ambientali, ma rappresentava anche una concorrenza sleale per le strutture ricettive regolarmente in attività.

Le indagini proseguiranno per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

