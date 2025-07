RICHIESTA DI VERIFICA A LECCE CITTA’ SUGLI ABBATTIMENTI DEGLI ALBERI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Marina Leuzzi, a nome del Circolo di Sinistra Italiana di Lecce, ci manda il seguente comunicato ___________

Verde in città: urgente il completamento del Piano del Verde

Le città della Puglia sono soffocate dal caldo e il territorio boschivo e arboreo brucia. Ma questo non basta a fermare lo scetticismo dilagante sul cambiamento climatico e sull’urgenza di interventi strutturali per la gestione del territorio e del verde nei centri cittadini.

Questa primavera come Sinistra Italiana, dopo aver seguito e sostenuto la battaglia per la salvaguardia del Bosco d’Arneo salvo grazie alle iniziative dal basso di resistenza delle cittadine e dei cittadini di questa terra, avevamo già posto la necessità a Lecce di un focus sul verde urbano a seguito degli abbattimenti e potature di alberi in città e delle conseguenti proteste dei comitati.

Un focus sul “Diritto al Verde” come avamposto imprescindibile del diritto alla salute, all’abitare di qualità per tutte e tutti e soprattutto per i più fragili, la cui difesa non può reggersi solo e soltanto sulle spalle della cittadinanza attiva.

Oggi inviamo come circolo di SI Lecce una richiesta formale alla Sindaca Poli Bortone, al Presidente della Commissione Ambiente e al Dirigente di riferimento, di una verifica urgente dello stato dell’arte sulla Redazione del Piano del Verde , già avviato dalla precedente amministrazione Salvemini con la pubblicazione del Bilancio Arboreo e Censimento degli alberi.

Il Piano del Verde, obbligatorio per i comuni oltre i 15.000 abitanti, è strumento fondamentale della gestione del verde urbano sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e della successiva manutenzione e fruizione. Inoltre è uno strumento di pianificazione che deve integrarsi con gli altri strumenti urbanistici e regolamenti edilizi (in discussione nelle commissioni proprio in questi giorni) per garantire una efficacia dello sviluppo urbano dal punto di vista ambientale, della quantificazione delle compensazioni di qualità e degli standard previsti a verde, e che deve essere condiviso con le cittadine e i cittadini leccesi in un percorso di partecipazione.

E’ necessaria inoltre una verifica delle nuove piantumazioni o sostituzioni già effettuate, e una rendicontazione globale e puntuale degli abbattimenti e sostituzioni sia previste da progetti in essere sia in previsione, per informare la cittadinanza nei tempi previsti da regolamento e poter costruire, quando non evitabili, un cronoprogramma tale da permettere una compensazione temporale della massa verde nelle zone interessate.

In assenza di un piano globale di gestione del verde si rischia di effettuare interventi, che fuori da una pianificazione globale possono risultare privi di efficacia o dannosi per le stesse piante e per i contribuenti che pagano progetti mai organici ad una visione di città. ___________

