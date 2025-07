CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO TRA GALATINA, ARADEO E SECLI’

(f.f.)_______

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio, con un’operazione interforze che ieri pomeriggio ha interessato i comuni di Galatina, Aradeo e Seclì. L’attività rientra nel piano di sicurezza predisposto dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, in attuazione delle direttive emerse in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il servizio, coordinato dal Commissariato di Galatina e supportato dal Reparto Prevenzione Crimine e dalla Polizia Locale, ha avuto come obiettivo la prevenzione di reati contro la persona e il patrimonio, oltre a verifiche in materia di immigrazione irregolare e irregolarità amministrative.

Sono stati istituiti sei posti di controllo lungo le principali arterie stradali, che hanno portato all’identificazione di 179 persone e alla verifica di 59 veicoli. La polizia locale ha prestato particolare attenzione a ciclomotori e motocicli: cinque le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, tra cui una per guida con patente scaduta e una per mancanza di assicurazione.

Nel corso delle verifiche, sono stati ispezionati anche nove esercizi pubblici – cinque a Galatina e quattro ad Aradeo – oltre a una sala giochi. Per due locali commerciali sono stati richiesti approfondimenti: i titolari sono stati invitati a presentare la documentazione presso il Commissariato per ulteriori accertamenti.

Attenzione particolare è stata dedicata anche alle aree della movida giovanile, per contrastare eventuali episodi legati allo spaccio di stupefacenti. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, in un’ottica di prevenzione e presidio costante del territorio.

Category: Cronaca