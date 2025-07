CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI IN TUTTO IL TERRITORIO SALENTINO: FRA GLI ALTRI INTERVENTI, A LIZZANELLO ARRESTATO GIOVANE PER MOLESTIE

(f.f.) ____________

La tutela della sicurezza pubblica e il rispetto della legalità rappresentano pilastri imprescindibili dell’attività quotidiana dell’Arma dei Carabinieri. Un impegno che si concretizza non solo attraverso la repressione dei reati, ma anche grazie a una costante azione preventiva e di prossimità sul territorio.

In quest’ottica si inseriscono le recenti operazioni svolte dai militari dell’Arma in diverse località della provincia di Lecce, che hanno portato all’arresto di soggetti resisi responsabili di gravi violazioni di legge e alla sanzione di comportamenti illeciti.



A Salice Salentino, i Carabinieri della locale Stazione (foto sopra) hanno arrestato un uomo sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica del casaranese. Il soggetto si era arbitrariamente allontanato dalla struttura lo scorso 13 luglio, violando le prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo. Le attività investigative e il costante monitoraggio del territorio hanno permesso ai militari dell’Arma di rintracciarlo presso la sua abitazione e di eseguire l’arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato riaccompagnato presso la comunità per la prosecuzione della misura come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.



L’intervento dimostra l’attenzione riservata anche ai soggetti affidati a percorsi alternativi di reinserimento, la cui corretta esecuzione rappresenta una garanzia per l’intera collettività.



Ancora più delicato il caso registrato a Lizzanello, dove, nella scorsa serata, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi della Stazione di Cavallino e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Lecce, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex convivente. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Lecce, rappresenta un aggravamento resosi necessario a fronte della reiterazione di condotte persecutorie. In un periodo in cui la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è al centro del dibattito pubblico e dell’impegno istituzionale, questa operazione sottolinea come l’Arma sia in prima linea nell’ascolto, nell’intervento e nella protezione delle persone più vulnerabili. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Infine a Gallipoli, nell’ambito delle attività di prevenzione e presidio delle aree turistiche, i Carabinieri del NORM (foto sotto) sono intervenuti presso il porticciolo del Canneto, dove hanno sanzionato due persone intenti a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. L’intervento, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 15 del Codice della Strada, rientra in una più ampia strategia di contrasto alle micro-illegalità che comunque incidono negativamente sulla qualità della vita e sull’immagine del territorio, specie durante la stagione turistica. La presenza costante dell’Arma nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e visitatori rappresenta un presidio attivo di legalità e decoro urbano.



L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno al fianco della cittadinanza e invita tutti a collaborare, segnalando situazioni sospette o comportamenti illeciti. La sicurezza non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un bene comune da costruire insieme ogni giorno, attraverso la fiducia, la legalità e il senso civico.





