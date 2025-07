NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE, ARRIVANO IN 112 A LEUCA

(f.f.) ________

L’ultimo approdo di migranti in Salento, il 24 aprile scorso, sempre a Santa Maria di Leuca, a bordo di un veliero.

Le organizzazioni criminali che gestiscono le rotte sono state colpite due volte negli anni scorsi e un’altra nei mesi scorsi da operazioni di polizia internazionale, ma evidentemente si sono ricostituite e hanno ricominciato.

È approdata questa notte al porto di Santa Maria di Leuca un’imbarcazione a vela con a bordo 112 migranti, intercettata a circa 40 miglia nautiche dalla costa. Il natante, partito verosimilmente dalle coste turche, è stato individuato in mare aperto dalla Guardia Costiera e poi scortato in sicurezza a riva con l’ausilio della Guardia di Finanza.

A bordo, cittadini provenienti principalmente da Afghanistan (81 persone), Iran (30) e Pakistan (1). Tra loro 60 uomini, 22 donne, 18 ragazzi e 12 ragazze, alcuni dei quali non accompagnati.

Le operazioni di assistenza sono state coordinate dalle forze dell’ordine presenti sul posto insieme al personale sanitario del 118, della Croce Rossa Italiana e dell’Ufficio di sanità marittima (Usmaf). Otto persone, tra cui una donna in stato di gravidanza, sono state condotte in ospedale per accertamenti. In alcuni minori sono state riscontrate crisi ipoglicemiche e lievi traumi da affaticamento.

Il veliero, lungo circa 15 metri, è stato sottoposto a sequestro. Tutti i migranti, dopo le procedure di identificazione e la prima accoglienza, sono stati trasferiti al centro “Don Tonino Bello” di Otranto. Le indagini sul caso sono attualmente in corso da parte del pool interforze attivo presso la Procura della Repubblica di Lecce, per verificare le responsabilità nell’organizzazione del viaggio e individuare l’eventuale scafista, già individuato tra i presenti.

Category: Cronaca