RAID NOTTURNO A PORTO CESAREO: FUGA CON CONTANTI E STRUMENTI DA LAVORO

(f.f.)_______

Due esercizi commerciali sono stati presi di mira questa notte a Porto Cesareo, nel giro di poche ore e con modalità simili. A finire nel mirino dei ladri un distributore di carburante e un salone per parrucchieri, colpiti tra le 3 e le 5 del mattino.

Il primo episodio si è verificato presso una stazione di servizio lungo via Garibaldi. I malviventi, dopo aver forzato l’accesso all’area riservata, hanno prelevato il denaro contenuto nella cassa automatica e negli uffici, portando via circa duemila euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini registrate dalle videocamere installate nei pressi dell’impianto.

Poco più tardi, intorno all’alba, un secondo furto è stato scoperto all’interno di un negozio di acconciature in via Manzoni. Ignoti si sono introdotti forzando una delle finestre e hanno trafugato diversi strumenti professionali: cinque piastre per capelli, tre asciugacapelli e altri utensili utilizzati quotidianamente nel lavoro in salone. Anche in questo caso, sul posto sono arrivati i militari per le indagini e per visionare i filmati di sorveglianza.

Al momento gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa mano, viste la tempistica ravvicinata e le modalità d’azione. Si lavora per identificare i responsabili.

Category: Cronaca