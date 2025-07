SOCIAL NETWORK PIU’ PALLONE UGUALE UNA VALANGA DI CURIOSITA’ INCREDIBILI

Prima di iniziare ad applicare tutte le nostre conoscenze scientifiche alle scommesse sportive della prossima stagione calcistica è necessario fare un bel tour nella storia del calcio, per ripassare le grandi statistiche e rivivere i momenti più incredibili che il pallone ci ha regalato.

Quale miglior modo di entrare nella storia del calcio, se non attraverso i social network? Le curiosità sparse sul Web sono davvero numerose, ecco una carrellata di situazioni, episodi, statistiche e miti, inevitabilmente leggendari.

De Bruyne lo stoico

La pagina Nerd del Calcio ci racconta la storia incredibile di De Bruyne, che fu adottato e riportato in orfanotrofio a soli 5 anni, adottato e riconsegnato anche a 14 anni. Dopo il successo nel mondo del calcio ha dovuto affrontare un’altra brutta situazione, quando la sua fidanzata l’ha tradito con il suo miglior amico Courtois.

L’attaccante del Napoli ha dichiarato che non si lascia mai influenzare dal suo passato quando entra in campo, tenendo separate vita sportiva e privata: un vero campione, una vita stoica.

La maledizione del 9 lanciata da Superpippo

Da quando Pippo Inzaghi ha lasciato il Milan, il numero 9 non segna più ed è statisticamente provato. A ricordarci tutte le statistiche, ci pensa la pagina di Fantamaster, che ci mostra la maledizione della 9 Rossonera.

Superpippo è l’attaccante italiano che ha segnato più gol in Champions League, arrivando a siglare 50 reti in carriera, di cui 33 col Diavolo, con cui vinse due coppe dalle grandi orecchie nel 2003 e nel 2007 e perse la finale del 2005.

Dopo Pippo, tutti i bomber che hanno indossato la numero 9 hanno sempre floppato, André Silva è il calciatore che ha segnato più gol con 10 reti, seguono nella classifica Lapadula e Higuain con 8 gol.

Del Piero consola i suoi compagni alla Juve dopo la vittoria del Mondiale

Perché nella classifica dei migliori bomber all time di Champions, il secondo miglior italiano è Alessandro Del Piero con 44 gol: un vero signore in campo.

Dopo la vittoria del Mondiale 2006, Del Piero andò a salutare e consolare i suoi compagni storici alla Juve, Zidane e Trezeguet. La pagina Facebook di “Cresciuti a pane, calcio e ignoranza” ci racconta di come Zizou l’abbia ringraziato firmando la sua maglia e aggiungendo “grazie, amico mio, tu sei il migliore con cui io abbia mai giocato”.

Finisce un’altra era per i Galacticos

La pagina Calciatori per Sbaglio ci illumina sulla fine di un’Era per il Real Madrid, perché con l’addio di Modric e Vazquez non restano più giocatori della stagione 2015/2016, anno in cui il Real tornò a vincere tutti i pronostici scommesse alzando la Champions per tre anni consecutivi con Zidane, più altre due vittorie con Ancelotti.

Il 51% della popolazione mondiale ama il calcio

La pagina Chiamarsi Bomber ci illumina con le statistiche incredibili delle Nazioni con più appassionati di calcio. In Italia sono oltre 22 milioni, un terzo della popolazione, mentre è la Cina a dominare con oltre 250 milioni di persone appassionate di calcio. Il Brasile è il terzo Paese con più

