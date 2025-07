GLI SCOUT DELLA SEZIONE “MAURIZIO MEO” DI LECCE IN MISSIONE IN CALABRIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La Sezione scout C.N.G.E.I. Lecce “Maurizio Meo” ci manda il seguente comunicato ___________

Nel pomeriggio di ieri 22 luglio 2025, gli scout del C.N.G.E.I. Sezione di Lecce “Maurizio Meo” hanno potuto acquistare dei beni alimentari grazie ad un buono di 500 € emesso proprio da Eurospin Italia per sostenere l’attività estiva del gruppo. Ragazzi, ragazze e soci adulti, si sono dati appuntamento in Viale della Repubblica e col prezioso supporto del personale di Eurospin hanno “speso” il loro buono.

“A nome di tutta la nostra associazione, vorremmo estendere i nostri più sentiti ringraziamenti per la donazione di prodotti che avete fatto in riferimento alla nostra attività estiva – scrive il Presidente dall’associazione Massimo Caprioli – Il vostro contributo ha prodotto una differenza tangibile ed ha reso possibile l’organizzazione di attività diverse da quella puramente alimentare. La qualità e l’utilità dei prodotti Eurospin sono oltremodo conosciuti e riconosciuti dai nostri associati che ne apprezzeranno l’utilizzo. La vostra generosità sarà, quindi, fondamentale per il successo della nostra iniziativa”.

Gli scout del C.N.G.E.I. Sezione Lecce “Maurizio Meo”, quest’anno, vivranno la loro l’avventura estiva dal 26 Luglio al 2 Agosto presso la struttura “Don Saverio Gatti” a Platania (nella foto, ndr) nel cuore della Calabria, in provincia di Catanzaro.

Oltre 80 ragazzi dagli 8 ai 18 anni, coadiuvati da circa 20 soci adulti (educatori) in totale spensieratezza, perché parte del budget destinato al vitto, potrà essere impiegato per nuove attività. Non solo, infatti il sostegno delle aziende, permette anche di contenere i costi di partecipazione al campo, che inevitabilmente gravano sulle famiglie. Ogni anno il percorso scout viene concluso con un campo estivo dove ragazzi e ragazze, cucinando su fuoco a legna e dormendo in tenda, possono conoscere ed apprezzare la bellezza della natura che li circonda e le sue mille sfaccettature.

Ad oggi, la sezione del C.N.G.E.I. Sezione di Lecce “Maurizio Meo”e, nata nel 1913, conta circa 150 iscritti, di cui circa 120 soci giovani, che vanno dagli 8 ai 18 anni, oltre a circa 30 soci adulti impegnati nell’educazione, supporto tecnico e logistico e organizzazione delle attività. Lo scopo del C.N.G.E.I. è quello di formare un buon cittadino, in grado di compiere scelte autonome e responsabili, impegnato in prima persona per promuovere la solidarietà, i diritti universali, la pace, la tutela dell’ambiente; un cittadino che percorre un proprio cammino spirituale orientato a dare un senso alla propria vita.

L’attività proposta si rivolge a tutti i giovani senza alcuna distinzione; partendo dai loro bisogni e attraverso una progressiva responsabilizzazione, li educa al rispetto ed all’impegno verso se stessi e verso gli altri.

