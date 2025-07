AFFIDATO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI SORPRESO CON DROGA E COLTELLO

(f.f.)________

Continuano i controlli dei Carabinieri per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nel Salento. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno arrestato un uomo di 51 anni, residente a Surbo ma domiciliato a Lecce, trovato in possesso di droga e di un coltello, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, era stato arrestato in passato dagli stessi carabinieri. Durante un servizio mirato di osservazione e controllo, è stato fermato mentre guidava un’auto di grossa cilindrata, risultata poi noleggiata. Da un controllo più approfondito è emerso che fosse privo di patente, poiché sospesa.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti, nascoste nei vani portaoggetti del veicolo: circa 10 grammi di cocaina in pietra, 4 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi pronte per essere cedute, oltre a un quantitativo di hashish e una polvere rosa identificata come presumibile MDMA.

La perquisizione è proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati ulteriori 10 grammi tra hashish e marijuana, un coltello a lama seghettata lungo 22 centimetri con tracce residue di droga, bustine in plastica per il confezionamento delle dosi e oltre 300 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

