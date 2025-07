SE UNA MATTINA D’ESTATE UN VIAGGIATORE, A PIEDI, IN UNA LECCE DISASTRATA E SENZA PIU’ IDENTITA’

di Giuseppe Puppo ___________

Svegliatomi presto, per andare a sbrigare delle commissioni personali – le pratiche per il rinnovo della patente, se volete proprio saperlo – questa mattina, complice il fresco, o, insomma, la temperatura ancora clemente, ho fatto a piedi il tragitto da Santa Rosa al Vito Fazzi Vecchio, tutto o quasi lungo i viali.

Ma non sto certo scrivendo per raccontare i miei fatti personali, di cui giustamente non gliene può fregare di meno a nessuno.

Sto scrivendo, per raccontare, sia pur in estrema sintesi, quello che ho visto da questa prospettiva diretta e immediata del camminare lungo i viali, per condividere quella che magari è stata solo un’impressione mia, oppure è, forse, generalizzabile.

A piedi, perchè giustamente, con la patente scaduta, non posso guidare. Poi perchè dalle 6.30 alle 7.30 – la durata della mia chiamiamola così “passeggiata” lungo i viali – non ho visto passare nemmeno un filobus.

C’erano solo gli autobus provenienti dai paesi a circolare e a fermarsi, quindi linee speciali inutilizzabili dai Leccesi.

In tutto il tragitto, del resto, ho visto una sola persona seduta in una pensilina dei filobus, una ragazza che aspettava e sperava.

I pali, piantati al suolo e sospesi per aria, sembravano il surreale arredo urbano di un architetto folle e scombinato.

Più pali per tutti, in cielo, in terra e magari pure in mare?

E che altro ho visto, da una simile prospettiva privilegiata, se così si può dire?

Ho visto una città messa male, malissimo.

Dappertutto lavori in corso, cervellotici, senza indicazioni di inizio e fine, senza spiegazioni.

Accanto ai marciapiedi, stanno disseminati enormi cavi di plastica, pure abbastanza grossi, ad occhio e croce trenta-quaranta centimetri di diametro, accatastati e anzi buttatati così, come una cosa posata in un angolo e poi dimenticata, ad intervalli irregolari, ma frequenti.

Poi, ancora più frequenti, transenne e nastro adesivo bianco e rosso, o reticolati arancioni, ad amplificare la senzazione di degrado, isolamento e menefreghismo.

Avrei voluto chiedere a qualcuno cosa stessero facendo, ma non ho incontrato nessuno della Polizia Municipale e le auto mi sfrecciavano veloci accanto, indifferenti al giorno.

L’asfalto della strada vera e propria, poi, sembra un percorso di guerra dopo un bormbardamento: è tutto un continuo rimando di toppe, e pezze che invece di sanare la toppa peggiorano la situazione, senza che, ancora, si possa capire la ratio nemmeno di questi altri lavori caotici, dettati da chisà quali logiche di speculazione e di profitto.

Solamente dopo la grande rotatoria della Lecce – Maglie, da là in avanti, l’asfalto ridiventa buono, per strisce, corsie e sede stradale, e, solo nel tratto finale, appare curato e non ferisce più gli occhi.

Poi ancora, sui viali, ci sono le tombe dei pini abbattuti. E’ rimasto solo il loculo, alla base del tronco segato.

Di nuovo, fino alla rotatoria della Lecce – Maglie, è un continuo stillicidio. Uno, dieci, cento pini abbattuti. Non ne è rimasto in piedi nemmeno uno. Non c’è più nemmeno un albero, di quelli che erano la nostra identità e che segnavano la nostra peculiarità dei luoghi, almeno lungo i viali.

Io, questa Lecce ridotta così, non la riconosco più, non la sento più mia. ___________

LA RICERCA nel nostro articolo del 19 luglio scorso

