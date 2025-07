SGOMBERATO IMMOBILE A CASARANO

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _________

È stato sgomberato oggi a Casarano, in via Montale, un immobile occupato abusivamente.

L’operazione interforze, condotta da circa 30 unità tra personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale che hanno riconsegnato contestualmente il bene ad Arca Sud, è stata pianificata in Prefettura dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Natalino Manno.

Ciò, in attuazione del “Piano operativo di azione per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di proprietà pubblica”, sottoscritto il 2 aprile u.s., a seguito del quale questa Prefettura, insieme alle Forze di Polizia, ad Arca Sud ed ai Comuni interessati, ha avviato tavoli tematici finalizzati a definire un piano di priorità degli sgomberi sula base di alcuni criteri, tra cui la presenza di soggetti appartenenti alla criminalità comune e/o organizzata ovvero soggetti intestatari di altri immobili di proprietà privata e l’assenza di situazioni di vulnerabilità economica e sociale.

Lo sgombero di oggi a Casarano, segno tangibile della forte presenza dello Stato in un quartiere difficile e connotato dalla presenza di numerosi alloggi ERP occupati, rappresenta solo il primo di tanti passi che condurranno al ripristino della legalità e della giustizia sociale, in una logica di tolleranza zero nei confronti di un fenomeno odioso.

Il Prefetto di Lecce, nel commentare l’esito positivo dell’operazione, ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico tra tutte le istituzioni coinvolte per la tutela della legalità e la salvaguardia del patrimonio pubblico. “Lo sgombero odierno – ha dichiarato il Prefetto – rappresenta un chiaro segnale dell’impegno dello Stato a contrastare ogni forma di illegalità e a ripristinare la piena legittimità nell’utilizzo dei beni destinati alla collettività. La Prefettura continuerà a vigilare affinché simili situazioni non si ripetano e a garantire la corretta gestione degli alloggi popolari, a beneficio dei cittadini che ne hanno diritto“.

L’immobile, una volta completate le necessarie verifiche tecniche e le eventuali opere di ripristino da parte di Arca Sud, sarà nuovamente a disposizione per essere assegnato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, garantendo trasparenza ed equità.

Lecce, 24 luglio 2025

IL VICECAPO DI GABINETTO

Federico

