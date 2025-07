INCENDIO IN PERIFERIA, IL FUMO AVVOLGE CASE E ATTIVITÀ: PAURA A LECCE CITTA’

(f.f.)________

Un caldo pomeriggio d’estate ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel cuore della zona Stadio di Lecce. Un rogo divampato in un terreno abbandonato ha generato una densa coltre di fumo che ha avvolto abitazioni e aziende, provocando momenti di forte tensione e la temporanea chiusura di viale Giovanni Paolo II, una delle arterie più trafficate della città.

Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio con il cedimento improvviso di un grosso ramo, piombato sulla pista ciclabile del viale. Nessun passante è rimasto ferito, ma l’episodio ha richiesto l’intervento della polizia locale per la messa in sicurezza dell’area. Poco più tardi, però, è scattato l’allarme per un incendio in un terreno incolto a ridosso della strada: alte lingue di fuoco si sono alzate, minacciando le abitazioni e un noto showroom di arredamento.

A intervenire, oltre alla polizia locale che ha bloccato il traffico, sono stati i vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale con una squadra specializzata per domare le fiamme e bonificare la zona. Le sterpaglie secche hanno alimentato rapidamente il fuoco, che ha colpito alberi, spazzatura abbandonata, pini e una palma posta sullo spartitraffico.Il quartiere è stato avvolto da un denso fumo acre, rendendo difficoltosa la respirazione per i residenti.

Diversi cittadini si sono affacciati dalle finestre per monitorare la situazione, mentre il vento rischiava di estendere ulteriormente l’incendio. Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle squadre d’emergenza ha impedito che l’incendio si trasformasse in un disastro ben più grave.

