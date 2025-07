UN ALTRO DECESSO NELLE LOCALITA’ TURISTICHE SALENTINE

(f.f.) _________ Un altro decesso nelle località turistiche salentine. E’ successo ieri pomeriggio a Otranto, anche se non a mare, bensì nel centro abitato. La vittima è un giovane di 35 anni di nazionalità della Sierra Leone. Era in auto insieme alla figlia di tre, ad aspettare la moglie che finiva il turno di lavoro in un albergo. Dopo circa tre quarti d’ora di attesa al caldo, ha avuto un malore che gli è stato fatale. La donna lo ha visto esanime ed ha chiamato i soccorsi, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Alla bambina, portata in ospedale, è stato diagnosticato un principio di disidratazione, ma fortunatamente non ha avuto altri problemi.

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca