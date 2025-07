TORRE CHIANCA, COSTRUISCE UNA PISCINA IN ZONA PROTETTA, SEQUESTRATA

(f.f.)________

Una piscina realizzata senza alcuna autorizzazione in un’area soggetta a vincolo paesaggistico (in foto, in basso) è stata individuata dai Carabinieri Forestali grazie all’impiego di un drone. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nella marina di Torre Chianca, dove i militari del Nucleo Forestale di Lecce hanno scoperto un cantiere edile abusivo all’interno di una proprietà privata.

L’attività rientra nell’ambito dell’operazione denominata “Another Brick”, finalizzata al contrasto delle costruzioni illegali, soprattutto in zone soggette a particolare tutela ambientale e paesaggistica. In questo contesto, l’utilizzo del drone in dotazione ai Forestali della base di Maglie – già impiegato in modo complementare alle ricognizioni aeree del 6° Nucleo elicotteri di Bari – ha permesso di rilevare dall’alto l’anomalia, difficile da individuare dal livello stradale.

Una volta accertata la presenza del cantiere, i militari sono intervenuti sul posto insieme ai tecnici del Comune di Lecce per le verifiche del caso. Gli accertamenti hanno confermato l’assenza di qualunque autorizzazione edilizia e paesaggistica per i lavori in corso. La piscina, parzialmente realizzata, si presentava come una vasca interrata profonda mezzo metro, delle dimensioni di circa 5 metri per 7, all’interno di uno scavo più ampio, di circa 7 metri per 9.

Per impedire il proseguimento delle opere, i carabinieri forestali hanno proceduto con il sequestro preventivo dell’area. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche. In particolare, sono contestate le ipotesi di reato previste dall’articolo 44, comma 1, lettera c del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e dall’articolo 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

L’intervento conferma l’efficacia delle nuove tecnologie nell’individuazione di illeciti ambientali e urbanistici, soprattutto in contesti difficilmente accessibili o soggetti a particolare protezione.

