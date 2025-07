ARRESTATO A BRINDISI UN 31ENNE PER COLTIVAZIONE DI MARIJUANA IN CASA

(f.f.)________

Una coltivazione domestica di marijuana ben organizzata, con tanto di serre artigianali, essiccatori, lampade e fertilizzanti. È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi nel tardo pomeriggio del 22 luglio, durante una perquisizione domiciliare a carico di un uomo del posto, classe 1993, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’arresto è scattato nell’ambito di mirati controlli disposti dal Questore e rientra nell’attività ordinaria di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Gli agenti, insospettiti da alcune segnalazioni, hanno fatto irruzione nell’abitazione del 32enne, dove hanno rinvenuto circa 3 chilogrammi di marijuana, già in parte essiccata e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a tutta la strumentazione necessaria per la coltivazione indoor della cannabis: semi, vasi, serre casalinghe, lampade a incandescenza, ventilatori e prodotti per la concimazione.

Tutto il materiale, compresa la sostanza stupefacente, è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Category: Cronaca