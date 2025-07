RACALE, MAXI SEQUESTRO DI DROGA NASCOSTA DIETRO UN PASSAGGIO SEGRETO: 78 CHILI DI STUPEFACENTI E UN ORDIGNO, TRE ARRESTI

(f.f.)_______

Una vera e propria centrale dello spaccio è stata smantellata dalla Polizia di Stato a Racale, dove gli agenti hanno scoperto un deposito di droga celato dietro un passaggio segreto all’interno di un’abitazione. Il bilancio dell’operazione è pesante: oltre 78 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, un ordigno pirotecnico micidiale rinvenuto tra la marijuana, tre persone arrestate e la presenza, all’interno dell’abitazione, di minori esposti a gravi rischi.

L’operazione, condotta nella giornata di ieri dagli agenti della Questura di Lecce nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto al narcotraffico, ha avuto il suo epicentro in un’abitazione del comune salentino. Qui, a seguito di una perquisizione accurata, gli investigatori hanno individuato un vano segreto nascosto dietro una parete attrezzata.

Per accedere all’area occultata, gli agenti hanno dovuto smontare alcune mensole che nascondevano serrature a scatto. Una volta rimosso il pannello, è stato scoperto un cunicolo che conduceva a due ambienti sotterranei, usati come magazzini della droga.

All’interno dei locali nascosti è stata rinvenuta una vera e propria scorta di sostanze stupefacenti, accuratamente suddivisa per tipologia: 25,5 chilogrammi di hashish, 13,2 di cocaina, altri 13,2 di eroina e 26,2 di marijuana. Il tutto era confezionato in buste termosaldate, valigie, bidoni e scatole.

Alcuni dei contenitori riproducevano graficamente quelli destinati agli snack per bambini, un tentativo sofisticato di eludere eventuali controlli.Insieme alla droga, gli agenti hanno scoperto anche un ordigno pirotecnico per mortai, di elevata pericolosità, nascosto tra la marijuana. Una circostanza particolarmente preoccupante, aggravata dalla presenza in casa di bambini che vivevano in un ambiente esposto a gravi pericoli.

I tre arrestati sono una donna di 42 anni, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, suo figlio 19enne e il compagno della figlia, 23 anni, tutti residenti nella zona. A fronte dell’ingente quantitativo di stupefacenti sequestrati e della particolare gravità delle modalità del fatto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per i tre la custodia cautelare in carcere.

Secondo gli inquirenti, la droga era destinata a essere immessa sul mercato della costa ionica salentina, in particolare a Gallipoli, uno dei principali centri della movida estiva, esponendo a rischi significativi soprattutto i giovani.

L’operazione si inserisce in un quadro di intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato, particolarmente attiva nel periodo estivo nel contrasto ai traffici illeciti che si intensificano con l’aumento del flusso turistico.

