CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA, PER DIFENDERE IL DIRITTO ALLA SALUTE E IL RISPETTO DELLA NOSTRA TERRA, IL COMITATO NO BURGESI HA INTENSIFICATO LA LOTTA

Discarica Burgesi: il Comitato “No Burgesi” rafforza l’azione legale. Due ricorsi notificati al TAR, si intensifica la battaglia per la difesa del territorio.

Il Comitato “No Burgesi”, sostenuto da oltre 40 associazioni, gruppi locali e cittadini, prosegue senza sosta la sua battaglia civile e legale contro la riattivazione della discarica Burgesi.

Nella giornata del 23 luglio 2025, l’Avv. Giacomo Massimo Ciullo ha notificato al TAR della Puglia un ricorso aderente a quello presentato dal Comune di Ugento, depositato il giorno successivo. Questa nuova azione giuridica si affianca al precedente ricorso del 14 luglio 2025 (R.G.N. 763/2025), presentato dallo stesso legale come Intervento ad Adiuvandum al procedimento già promosso dal Comune di Presicce-Acquarica contro Regione Puglia, AGER Puglia e Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.U.R.L.

I ricorsi mirano all’ annullamento della Delibera della Giunta Regionale n. 130 dell’11.02.2025 e della nota AGER Puglia prot. n. 3355 del 01.07.2025, che autorizza la riapertura della discarica Burgesi, nonostante le criticità ambientali, le proteste civiche e i rischi già documentati.

Il ricorso è stato formalmente sostenuto da 11 associazioni aventi con titolo e requisiti legali:

– Pro Loco di Presicce APS (Presicce-Acquarica)

– Pro Loco di Acquarica del Capo APS (Presicce-Acquarica)

– Pro Loco di Lido Marini APS (Ugento)

– Pro Loco di Ugento e Marine APS (Ugento)

– Associazione Pro Loco Gemini – T. San Giovanni – Torre Mozza “Beach” – APS (Gemini, Ugento)

– Amanti della Natura APS (Gemini, Ugento)

– Associazione Culturale “Celsorizzo” – APS (Presicce-Acquarica)

– Terràmja Social Experience – APS (Presicce-Acquarica)

– Centro Studi Leonardo La Puma – APS (Presicce-Acquarica)

– Associazione Culturale Gemini – APS (Gemini, Ugento)

– Attivamente – Associazione di Quartiere Ugento (Ugento)

Oltre alle associazioni firmatarie, una quarantina di associazioni del territorio e singoli cittadini che sostengono e partecipano attivamente alle iniziative del Comitato, condividendo obiettivi comuni:

1. Annullamento della Delibera n. 130 e dei suoi effetti

2. Chiusura definitiva dell’impianto e delle discariche nel sito Burgesi

3. Bonifica ambientale completa delle aree coinvolte

Due ricorsi, un unico fronte, una sola volontà: fermare l’ingiustizia ambientale e difendere il diritto alla salute e al rispetto della nostra terra.

Il Comitato continua la sua lotta legale. Ogni firma, ogni parola, ogni azione è una voce. Il Salento non si arrende: questa battaglia è per oggi, per domani, per tutti i cittadini.

Referente Antonio Nuzzo

(Resp. Comunicazione Daniela Casciaro) ____________

