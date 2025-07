PER “fronteggiare in modo più efficace e tempestivo” L’EMERGENZA INCENDI, UN ‘PROTOCOLLO’ DELLA PREFETTURA

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ___________

E’ stato definito un Protocollo operativo con tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, al fine di fronteggiare al meglio le emergenze, in caso di incendio boschivo, d’interfaccia e di vegetazione.

Il documento parte da una analisi del rischio connesso alla specificità del territorio salentino, caratterizzato dalla presenza di vaste aree di vegetazione e di macchia mediterranea, evidenziando la necessità di rafforzare la sinergia tra tutti gli enti preposti per una strategia unitaria e più efficace.

In particolare, sarà potenziata l’azione di prevenzione e di controllo del territorio, attraverso l’implementazione degli interventi di verifica da parte delle squadre dei volontari di protezione civile dei comuni, i cui percorsi di pattugliamento saranno comunicati dalla Protezione Civile regionale, che ne coordina le azioni, alle sale operative delle forze di polizia.

Ciò consentirà di migliorare l’azione di presidio, dirottando eventualmente il loro intervento presso aree ritenute maggiormente a rischio incendio, sulla base degli elementi in loro possesso.

Verrà attivato dal Questore un apposito tavolo tecnico per pianificare una mirata azione di controllo su tutte le aree boschive o di vegetazione, i parchi e le riserve naturali, con il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, delle Polizie locali, e delle squadre operanti nei diversi parchi.

Nello specifico, verrà assicurata una intensificazione dell’attività info-investigativa tesa a sviluppare gli elementi già riscontrati negli incendi verificatisi per l’individuazione dei responsabili che, con la loro azione scellerata, distruggono il nostro territorio in modo irreversibile.

A tale riguardo, sono stati interessati i Sindaci, affinchè sensibilizzino le rispettive comunità a denunciare e segnalare tempestivamente alle forze di polizia qualsiasi situazione sospetta relativa a chi dolosamente appicca il fuoco.

Nell’ambito del flusso comunicativo, assume una particolare rilevanza la sala operativa di Campi Salentina, che sarà raggiungibile telefonicamente da tutti i soggetti qualificati, facenti parte del sistema di Protezione Civile, consentendo così una gestione immediata dell’emergenza locale, attraverso una migliore capacità di risposta, senza la necessità di passare attraverso il 112 NUE ed interfacciandosi sempre con la sala operativa di Bari.

Nel caso di eventi che presentino scenari e rischi diversi e complessi, riguardanti più aree comunali, l’emergenza diventa di Protezione Civile, per cui il Prefetto, raccordandosi con il Presidente della Regione, convoca il Centro Coordinamento Soccorsi che assicurerà il coordinamento di tutti gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, mediante l’azione congiunta di tutte le forze in campo e l’impiego di tutte le risorse disponibili, compresi, in caso di necessità, i mezzi aerei, la colonna mobile dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate.

Sono state definite le misure di viabilità, di assistenza alla popolazione, nei casi di evacuazione, e di sicurezza per prevenire possibili azioni di sciacallaggio.

Il coordinamento e lo svolgimento delle operazioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi, è assicurato, dal punto di vista tecnico, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, specie nelle situazioni a rischio elevato o con minaccia per l’incolumità pubblica.

E’ stata altresì definita puntualmente l’attività di bonifica post spegnimento, con l’individuazione delle specifiche azioni da attivare.

Le procedure codificate costituiscono un valido strumento operativo per fronteggiare in modo più efficace e tempestivo le diverse situazioni di emergenza connesse al rischio incendio

