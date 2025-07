DUE EXTRACOMUNITARI DENUNCIATI A GALLIPOLI PER SPACCIO E INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO

(f.f.) __________

Nella mattinata di oggi, durante un normale servizio di pattugliamento in località Baia Verde, la Polizia di Stato ha fermato tre cittadini extracomunitari sospettati di attività illecite. Gli agenti della volante, insospettiti dall’atteggiamento guardingo assunto dai tre alla vista dell’auto di servizio, hanno deciso di sottoporli a un controllo.

I tre uomini, tutti di nazionalità gambiana e privi di fissa dimora, avevano un’età compresa tra i 25 e i 27 anni. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, addosso a uno di loro, un panetto di hashish del peso di 45 grammi e una banconota da 20 euro, ritenuta dagli agenti provento di una precedente cessione della sostanza stupefacente.

I fermati sono stati accompagnati presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, il giovane in possesso della droga è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Gli altri due sono risultati irregolari sul territorio italiano. Uno dei due è stato colpito da un provvedimento di espulsione con conseguente trattenimento presso il Centro per i Rimpatri di Restinco, a Brindisi. L’altro, già destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Lecce e risultato inottemperante, è stato denunciato per tale violazione e raggiunto da un secondo provvedimento di espulsione.

La Questura ha precisato che i provvedimenti adottati nella fase investigativa non implicano alcuna responsabilità definitiva da parte degli indagati, i quali restano presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

