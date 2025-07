RITROVATA L’AUTO DEI DUE GIOVANI IN VIAGGIO PER SOLIDARIETÀ: IL VEICOLO ERA STATO RUBATO A BRINDISI

di Flora Fina ____________

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura che ha coinvolto due ragazzi impegnati in un viaggio attraverso l’Italia per sostenere Emergency e dare voce, attraverso la poesia, al dramma della popolazione palestinese.

La loro vettura, una Fiat Panda sottratta qualche giorno fa nel centro di Brindisi, è stata ritrovata la scorsa notte da un agente della Questura fuori servizio.

Antonio Bocchinfuso e Leonardo Tosti, entrambi 23enni, stavano girando il Paese per promuovere “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, una raccolta curata da Fazi editore, i cui proventi sono destinati all’organizzazione fondata da Gino Strada.

Dopo la tappa brindisina – un incontro pubblico tenutosi nell’ex convento delle Scuole Pie – i due (secondo e terzo da sinistra nella foto scattata durante manifestazione) avevano concluso la serata con una cena in pizzeria. Ma al ritorno in largo San Paolo, dove avevano parcheggiato l’auto, la spiacevole scoperta: la macchina era scomparsa.All’interno del veicolo non c’erano solo effetti personali e documenti, ma anche copie del libro destinato alla tappa successiva del tour.

I due, ospiti a Ostuni, avevano sporto denuncia alle forze dell’ordine la mattina successiva, prima di ripartire verso la Calabria grazie a un’auto a noleggio.La notizia del furto aveva suscitato sgomento e indignazione, tanto che il gruppo locale di Emergency aveva lanciato un appello pubblico, chiedendo almeno la restituzione dei beni personali. Anche il sindaco Giuseppe Marchionna aveva espresso rammarico e chiesto scusa ai due ragazzi a nome della città, invitandoli a tornare per ricevere l’abbraccio della comunità brindisina e un riscatto morale collettivo.

Il risvolto positivo è arrivato la notte scorsa, quando un poliziotto fuori servizio ha notato un’auto sospetta parcheggiata in una strada nei pressi del parco giochi del rione Commenda. Ha immediatamente allertato la Sala operativa. Sul posto è giunta una Volante della Polizia che, insieme all’agente segnalante, ha confermato che si trattava proprio della Panda rubata. È seguita la restituzione al legittimo proprietario.

Il ritrovamento rappresenta non solo la chiusura concreta di un episodio spiacevole, ma anche un gesto che riaccende fiducia nella collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Bocchinfuso e Tosti, nonostante tutto, non si sono fermati, proseguendo il loro percorso di sensibilizzazione e solidarietà.

Ora potranno farlo con un peso in meno e, forse, con una consapevolezza in più: anche nelle difficoltà, la dignità e l’impegno trovano sempre alleati.

