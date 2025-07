DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 28 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 28 luglio 2025.

San Nazario.

A Lecce il nostro amico avvocato Antonio Nuzzoli festeggia il suo compleanno: tanti cari auguri!

Come oggi, nel 1480, l’esercito ottomano, inizialmente diretto verso la città di Brindisi, sbarcava nelle vicinanze di Otranto, in quella che oggi è conosciuta coma Baia dei Turchi. Gli Ottomani misero sotto assedio la città idruntina allora sotto il dominio Aragonese.

La popolazione si rifugiò all’interno della cinta muraria del castello mentre i Turchi presero possesso dell’abitato e dei casali vicini, sconfinando fino alle porte della città di Lecce.

Gli abitanti di Otranto rifiutarono di accettare le condizioni poste dagli assalitori, abbastanza dignitose, almeno per i canoni dell’epoca.

Nonostante la ferrea volontà di resistere della cittadinanza, i civili dovettero arrendersi dopo due settimane di bombardamenti. Il castello disponeva di una cinta muraria difensiva, ma non aveva artiglieria e quindi non poteva rispondere all’attacco nemico.

Dopo la presa della città da parte dei Turchi, gli invasori decapitarono oltre ottocento abitanti, puniti per non aver voluto accettare la resa proposta loro, e ridussero in schiavitù donne e bambini.

Secondo la versione cattolica, che li considera Martiri, furono trucidati perché non vollero rinnegare la loro fede: le loro reliquie sono custodite all’interno della Cattedrale.

Proverbio salentino: CI TE OLE BENE TE FACE CHIANGERE, CI TE OLE MALE TE FACE RITERE

Chi ti vuole bene ti fa piangere, chi ti vuole male ti fa ridere.

I genitori, o i bravi maestri, ti educano al sacrificio, allo studio, al lavoro, ti allenano duramente, affinché tu nella vita possa affrontare qualsiasi avversità.

Chi invece ti accompagna sulla strada del divertimento, dei bagordi, dei facili guadagni, farà di te un incapace ed un balordo.

