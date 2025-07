MUSICA E DANZA NEL FESTIVAL DI MINERVINO DI LECCE MARTEDI’ 29

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Loredana Di Cuonzo ci manda il seguente comunicato – invito ___________

Festival Organistico del Salento – Lente Minervino di Lecce, 29 luglio 2025 – ore 21.00. Chiesa di Sant’Antonio (Ex Convento)

Nell’ambito del Festival Organistico del Salento – Lente, martedì 29 luglio 2025 alle ore 21.00, la Chiesa di Sant’Antonio (Ex Convento) a Minervino di Lecce ospiterà una serata dedicata al dialogo tra musica e movimento corporeo.

Il programma prevede l’intervento di tre artisti attivi in ambiti differenti ma convergenti per rigore e ricerca:

• Antonio Loderini, fisarmonica

• Gianpaolo Laurentaci, contrabbasso

• Mariella Rinaldi, danzatrice

La serata si distingue all’interno del calendario del festival per la combinazione tra esecuzione musicale e performance coreutica, in un contesto architettonico non legato all’organo ma valorizzato per le sue caratteristiche acustiche e storiche.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Con cortese preghiera di diffusione.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi