BASCHIROTTO VA VIA

(Rdl) __________ L’U.S. Lecce comunica di aver autorizzato Federico Baschirotto a sostenere le visite mediche presso l’U.S. Cremonese.

Il calciatore lascerà il ritiro di Bressanone in giornata. ____________

“Baschirotto Non andare via”, gli scrissero su uno striscione i tifosi, parafrasando la canzone “Sabato pomeriggio” di Claudio Baglioni.

Preso in estate del 2022 dall’Ascoli in serie B a 280.000 euro, cioè a niente o quasi, in pochi mesi si era imposto all’attenzione dei grandi club italiani ed europei, entrando finanche nel giro della Nazionale, grazie a prestazioni superbe, da difensore arcigno vecchio stampo, tipo ‘da qui non si passa’, una roccia davanti alla porta di Falcone, ma pure col vizio del gol, all’occasione pronto a catapultarsi verso quella avversaria e a metterla dentro di testa, la sua specialità.

Federico Baschirotto, 28 anni, di Isola della Scala, in provincia di Verona, si godeva il suo momento, dopo tanta anonima, ma salutare gavetta nelle serie minori, quelle di ‘calci e sputi in testa’, come direbbe Paolo Sollier col suo vecchio libro.

Era l’idolo dei tifosi giallorossi, che, nel 2023, preoccupati delle voci di un suo trasferimento in un grande club, gli dedicarono uno striscione memorabile.

Diventato nel frattempo capitano, Baschirotto è rimasto altre due stagioni, tre dunque in totale: è stato dunque protagonista delle tre storiche salvezze consecutive.

Adesso sarà ceduto alla Cremonese, neo promossa in serie A. Non sono noti idettagli dell’operazione di mercato, comunque il valore attuale del calciatore è stimato intorno ai 3 milioni e mezzo ed era stato anche più alto in precedenza.

Dispiace comunque: non riusciamo ad abituarci a questo calcio che non rispetta nelle sue logiche di profitto economico dominante i valori dello sport, dell’identità, dell’appartenenza, della comunità, della ‘maglia’ insomma.

