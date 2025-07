DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MUORE ANZIANA DI CALIMERA

(Rdl) _____________ Drammatico incidente mortale questa mattina a Calimera. La vittima è Elisabetta Gemma, 77 anni, pensionata, del paese.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Punto che guidava e si è chiantata contro un cantiere di lavori in corso.

L‘impatto violento le è stato fatale.

Soccorsa dai sanitari del 118, è morto a causa della gravità delle lesoni riportate, nonostante i tentativi di rianimarla.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

